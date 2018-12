Wirecard, Netflix, Amazon - Bullenmarkt in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

"Ist der Bullenmarkt jetzt vorbei?" liest man in diesen Tagen auf zahlreichen Seiten oder in sorgenvollen Fernsehbeiträgen. Die Frage müsste dabei eher lauten "wann fängt der nächste Bullenmarkt an?". Denn die alte 20-Prozent-Regel mag zwar für langfristige Statistiken helfen – derzeit ist sie jedoch völlig sinnlos. Am Aktienmarkt reagierte zuletzt nackte Panik und in den USA gab es einige historische Bewegungen. Wir rechnen auch mit einem volatilen ersten Halbjahr und sehen das Jahr 2019 dabei durchaus als Chance. Denn derzeit bekommt man Aktien wie Wirecard, Netflix oder Amazon deutlich günstiger als vor drei Monaten. Natürlich haben sich auch die Aussichten verschlechtert. Mit mittel-bis langfristiger Perspektive überwiegen die Chancen jedoch deutlich. Ab kommender Woche positionieren wir uns neu in unserem Videonewsletter – seien Sie dabei. Alle Transaktionen gibt’s minutengleich per Mail und zwei mal wöchentlich in der Grafik genau nachzuvollziehen.