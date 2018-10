Wirecard – Mutige zielen auf den 300-Prozent-Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard, immer wieder Wirecard. Die Aktie beschäftigt uns seit Monaten und sie ist im Favoritendepot gleich doppelt vertreten und doppelt im Plus. Das Favoritendepot insgesamt wurde vergangene Woche von 55% Liquidität auf 5% runtergefahren – sprich – wir haben bei DAX 11.500 voll zugelangt auf der Long-Seite. Nun sind wir erstmals 2018 fast voll investiert, das Depot nimmt Kurs Richtung 20 Prozent Rendite sofern der DAX bis Jahresende einfach nur sein Level hält. Geht es Richtung 12.000 oder gar 12.500 zurück, sind 25% mit unserem Favoritendepot drin. In einem Jahr, in dem im DAX nichts zu holen war. Sie wollen dabei sein? Dann hier einfach anmelden. Kündigen ist jederzeit möglich – wir halten niemand fest, sondern überzeugen mit Analyse und Rendite - scrollen Sie einfach mal nach unten…

Zurück zu Wirecard – die Volatilität ist extrem hoch und mutige Naturen probieren die WKN HX4GQ3 – mit mehr als 300 Prozent p.a-Chance. Wir raten natürlich, den Schein nicht bis Laufzeitende zu halten, sondern die Zeit und Vola für sich arbeiten zu lassen. Wie so oft – Sie kennen das von Ihren Öl- oder DAX-Inlinern der letzten Jahre. Eine Freude waren sie für viele, so jedenfalls das Feedback. Und zum Glück gibt es sie ja wieder.

Ach ja – den Inliner der UC handeln Sie über die App Floribus komplett kostenfrei. Der Emittent gibt Ihnen die Ordergebühr für alle UC-Produkte zurück. Und selbiges gilt am Börsenplatz Gettex. Auch das sind Papiere von UniCredit und auch HSBC kostenfrei. Beides prima Ansätze, die wir gut finden. Denn wenn unsere Leser sparen können, dann ist das hervorragend.

Die Grafik mit ganz speziellem Dank nach NRW…der Leser weiß, wieso und wir wünschen ihm einen sonnigen Tag;-)