Wirecard: Mächtig Druck auf dem Kessel

Eine dynamische Rally hat die Aktie von Wirecard im laufenden Jahr auf ein neues Allzeithoch getragen, zuletzt haben die Quartalszahlen für neuen Rückenwind gesorgt. Dennoch bleibt der Wert ein Liebling der Shortseller – was aktuell aber eher zusätzliches Aufwärtspotenzial schafft. Wirecard liefert weiterhin hohe Zuwächse mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks ab. Im ersten Quartal konnte nach vorläufigen Berechnungen der Umsatz um 31 Prozent auf 274,8 Mio. Euro gesteigert werden, das EBITDA konnte mit einem Plus von 32 Prozent auf 81,6 Mio. Euro mithalten.Das Unternehmen sieht sich damit voll im Plan. Die Reaktion der Analysten ist sehr positiv ausgefallen, Warburg hat sein Kursziel auf Basis höherer Gewinnerwartungen von 60 auf 68 Euro angehoben, Hauck & Aufhäuser und Warburg waren mit 65 bzw. 70 Euro zuvor ohnehin schon mutiger und haben nun die gute Entwicklung des Unternehmens betont. Die Zweifel am Zahlenwerk hat Wirecard damit erst einmal in den Hintergrund gedrängt, trotzdem gehört die Aktie weiter zu den Topfavoriten der Shortseller. Diese dürften angesichts der fortgesetzten Rally des Titels aber zunehmend unter Druck stehen. Sollte Wirecard auch noch das jüngste Zwischenhoch bei 55 Euro knacken, könnte peu à peu ein Short-Squeeze mit einer sukzessiven Schließung von Positionen einsetzen, der durchaus Potenzial bis 60 Euro freisetzen könnte. Gerade angesichts des großen Short-Engagements bleibt Wirecard eine spekulative Long-Position.