Wirecard, Lufthansa, Basf - was wir lernen

900 Punkte hat sich der DAX nun erholt, seit er im August bei 11.266 Punkten notierte. Unsere Ansage war damals ganz klar: Nerven behalten, Positionen aufbauen, die Rezession in Deutschland ist schon eingepreist und der Handelskrieg wird sich beruhigen. Natürlich wussten wir auch nicht, ob der DAX nicht unter 11.000 Punkte abtaucht. Wir haben uns daher in beiden Depots Pulver trocken gehalten. Sie sehen jedoch den Mehrwert in unserem Depotdienst. Während einige Börsendienste den Teufel buchstäblich an die Wand malten und mit DAX-Zielen um 9000 Punkte hantierten, haben wir versucht einen klaren Kopf zu bewahren. Jetzt sehen wir ein sehr spannendes und gemischtes Bild. Wir waren am Mittwoch bei Morgan Stanley. Was wir gelernt haben, teilen wir mit unseren Videos mit ihnen. Denn die Konjunktur sieht in Deutschland weiterhin schlecht aus. An der Börse kommt es jedoch auf Stimmungen und das Chance-Risiko-Verhältnis an.