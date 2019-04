Wirecard - Leerverkaufs-Verbot ausgelaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":











gestern lief das lang ersehnte Verbot für das Shorten der Wirecard Aktie aus. Profi-Anleger hatten damit auf fallende Kurse gesetzt













Bafin wittert Short-Skandal

Das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen hat Ermittlungen wegen Kursmanipulationen gegen Journalisten der Financial Times sowie Investoren gestartet. Nach Einschätzung der Bafin, ist das Unternehmen Opfer eines genauen Angriffs von Spekulaten geworden. Gegen 24 Personen wurde bei der Staatsanwaltschaft München I Klage einreicht. Dennoch gehen die Nachforschungen weiter.







Wirecard Ermittlungen brachten folgendes zu Tage

Auch der Zahlungsabwickler selbst, hat Nachforschungen über die Kanzlei Rajah & Tann in Auftrag gegeben. Im Ergebnis wurde bekannt, dass Mitarbeiter von Wirecard in Singapur gegen Regeln verstießen, jedoch nicht in dem Umfang wie die Finanical Times angab. Mittlerweile werden mehrere Investoren und Fonds verdächtigt, mit Redakteuren der Financial Times zusammengearbeitet zu haben, um von fallenden Kursen zu profitieren. Die Wirecard Aktie profitiert mittlerweile stark von den Bemühungen des Unternehmens, den Fall aufzuklären. Ein Kurswechsel steht an ...







Wirecard agiert in einem Milliarden-Markt

Das Unternehmen aus Aschheim bei München bewegt sich in einem höchst lukrativen und starken Wachstumsmarkt. Es bietet Dienstleistungen und Produkte im Bereich mobiles Bezahlen, E-Commerce und Finanztechnoligie an und wickelt dabei den Zahlungsverkehr gegen Provision ab. Dabei kooperiert man mit über 250.000 Unternehmen wie Apple Pay, Alipay oder Mastercard. Es profitiert somit stark vom Trend zur Digitalisierung und der Verlagerung der Geldströme ins Internet. Der Jahresumsatz von Wirecard lag zuletzt bei 1,5 Mrd. € und soll sich in 2 Jahren verdoppeln.





2 Wettbewerber schlossen sich gerade zu einem Riesen zusammen

Der Zahlungsverkehr ist ein Bereich, um den erbittert gerungen wird. Mitte Januar 2019 wurde die Übernahme des Konkurrenten First Data für 22 Mrd. $ durch Fiserv bekannt. First, zu dessen Konzern auch die bekannte Marke Western Union zählt, wickelt Zahlungen im E-Commerce Bereich ab. Noch ist das Ende der Konzentration nicht erreicht. Schon meldet Fidelity National Information, man wolle das Unternehmen Worldpay für sage und schreibe 35 Mrd. $ kaufen. Das größte Unternehmen am Markt würde so entstehen.

+ Mit jeder weiteren Konzentration, wird das Interesse und der Wert von Wirecard in die Höhe getrieben

2018: Wirecard wirft die Commerzbank aus dem DAX.





Stichtag: Donnerstag, 18.4.19, Mitternacht

Das Verbot auf fallende Kurse der Wirecard Aktie zu setzten, soll heute um Mitternacht auslaufen. Eine Verlängerung des Verbots durch die Bafin, ist jedoch möglich.

Auf das Wachstum und den Schutz Deines Vermögens!













Christoph Janß

Hamburg, 18. April 2019

NAGA Brokers, Daily Report

















