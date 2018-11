Wirecard: Lage weiter kritisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Kurs des Zahlungsabwicklers (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) geriet in den letzten Handelswochen kräftig ins taumeln! Seit Anfang Oktober ist hier charttechnisch eine Abwärtstendenz erkennbar, welche die Notierung bis auf 125 Euro im Tief fallen ließ. Aktuell läuft eine Gegenbewegung, die nun aber bald auf 2 wichtige Widerstände treffen wird. Zum einen auf die 200-Tage Linie (blau) und zum anderen auf die Abwärtstrendlinie (rot), die beide zusammen einen Kreuzwiderstand ausbilden können. Erst nach Break dieser Formation nach oben schalten die Börsenampeln bei Wirecard wieder um! Am heutigen Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 136,70 Euro.

Wirecard Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.