Wirecard mit Kurszielknaller

Auf Feingold Research mussten wir uns zuletzt anhören, wir würden Wirecard in den Keller reden. Für einen Blog natürlich utopisch, und außerdem betrachten wir Aktien immer zu einem Preis. Bei 200 fanden wir Wirecard überteuert und uninteressant. Bei 130 wagen wir gerne den Einstieg. Im Favoritendepot sind wir mit einem Discounter dabei, im Trading-Depot – hier zu sehen – finden Sie einen Turbo-Bull. Übrigens: Was 2019 für Aktien wie Wirecard bringt, schauen wir uns um 18.00 Uhr im Webinar an – hier

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie ist zudem in der Liste der “German Top Picks” von Kepler Cheuvreux enthalten. Das Wachstum des Zahlungsabwicklers aus eigener Kraft beschleunige sich deutlich, sodass die Margen bis 2020 kräftig zulegen sollten, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Bewertung sei inzwischen wieder attraktiv.