Wirecard mit Kurszielknaller

Wirecard hat den Rückschlag im Juni kompensiert und peilt neue Rekorde an. Das sieht auch Goldman Sachs so und erhöht das Kursziel deutlich.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard von 168 auf 200 Euro angehoben und die Aktie auf der “Conviction Buy List” belassen. Er habe vor den Zahlen zum zweiten Quartal seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Zahlungsdienstleister angehoben, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Wirecard dürfte in den kommenden 2 bis 3 Jahren sein organisches Umsatzwachstum von jeweils mindestens 25 Prozent beibehalten. Dazu erscheine die Aktie trotz des starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz immer noch bescheiden bewertet.

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche