Wirecard - Kursziel erreicht!

Die Aktie des Zahlungsdienstleistungsunternehmens Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München ist am Freitag kräftig eingebrochen. Das Papier sackte um 8,67% auf 140,10 Euro ein. Das Kursziel der Short-Position wurde erreicht!

Die Short-Position wurde im Bereich von 155 bis 160 Euro eröffnet. Die Gewinnziele lagen bei 140 und 120 Euro. Das erste Gewinnziel wurde erreicht, das zweite Gewinnziel ist noch offen. Vorbörslich notiert WireCard mit Aufschlägen, wohl auch als Reaktion auf die heftigen Kursabgaben vom Freitag. Erholungen bieten sich weiter als Short-Chance an.

Trading-Strategie:

1.Short-Position um 155,00 bis 160,00 Euro eröffnet. Stopp bei 173,00 Euro. Gewinnziel um 140,00 Euro erreicht. Zweites Gewinnziel um 120,00 Euro noch offen.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wirecard (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 150,00 // 155,00 // 160,00 // 165,00 Euro Unterstützungen: 130,00 // 120,00 Euro

Strategie für steigende Kurse WKN: DF2AZ7

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,06 - 4,17 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 102,31 Euro

Basiswert: Wirecard KO-Schwelle: 107,46 Euro

akt. Kurs Basiswert: 140,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel:

Hebel: 2,84

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DDJ5NT

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,30 - 4,39 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 185,40 Euro

Basiswert: Wirecard KO-Schwelle: 185,40 Euro

akt. Kurs Basiswert: 140,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 120,00 Euro Hebel: 3,10

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren.