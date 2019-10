Wirecard – Kursziel 230 bestätigt!

Oli Kahn sagte einst “Eier, wir brauchen Eier” und er zeigte sie ganz besonders beim 1-1 in Hamburg bei den berühmten 4 Minuten im Mai. Eier hat aber auch der Analyst von Baader. 92% Potenzial ruft er in der Wirecard aus und bestätigt das Kursziel Knut Woller hat geografisch nicht weit zu Wirecard und er begrüßt die Sonderprüfung. Und geht davon aus, dass nichts an WDI hängen bleibt. Wer der selben Meinung ist, der kauft den Turbo-Long GA25DL mit Hebel 4 und geht damit den kleinen Schwankungen aus dem Weg.



Solange die Aktie nicht zwischendurch merklich unter 100 taucht. Unsere Erwartung: 1) Die Vola kommt raus bei Wirecard in den nächsten Tagen 2) Die Aktie schwankt zwischen 110 und 130 Euro in den nächsten Wochen hin und her. 3) In lediglich 2 Fällen sollte sich massives tun: a) Neue Vorwürfe der FT mit substanziellem Inhalt b) Entkräftung seitens WDI über die Prüfung hinaus. Ihr Werkzeug zum Traden: LONG hoch spekulativ bleibt: GB4C5E Hebel 12, Take Profit auf 1,30 Euro. Erreicht die Aktie die Zone 123-125 kaufen Sie Short die WKN GB478J Hebel 12. Wichtig – Sentiment immer beachten. Antizyklik folgen! Im Exklusivbereich gibt es die weitere Betreuung für Sie in Sachen Wirecard mit Research etc.