Wirecard: Kursexplosion!

Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zeigt sich weiter bärenstark und startet fulminant ins neue Börsenjahr! Die Aktie befindet sich bereits seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend (siehe Chart) und zündet jetzt nochmal eine neue Stufe! Nachdem das Wertpapier bereits in der ersten Handelswoche deutliche Zugewinne verzeichnen konnte, springt die Notierung heute zur Eröffnung mit einer neuerlichen Kurslücke nach oben über die 100 Euro Marke und klettert im Hoch bis auf 104,95 Euro. Am frühen Nachmittag kommt der Kurs wieder leicht zurück und steht aktuell bei 104,05 Euro. Wir würden hier weiter kein Stück aus der Hand geben und aufgelaufenen Gewinne schrittweise absichern!