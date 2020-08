Wirecard: Kukies gab möglicherweise Infos an Zielke weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wie aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Schriftliche Frage des Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervorgeht, traf sich der Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Dr. Jörg Kukies, am 19. Juni mit Martin Zielke, Vorsitzender des Vorstands der Commerzbank.





Es ist schwer vorstellbar, dass Wirecard kein Thema bei dem Gespräch war.





Zwei Tage später meldete die Wirecard AG Insolvenz an. „Es ist schwer vorstellbar, dass Wirecard kein Thema bei dem Gespräch war“, so der FDP-Finanzexperte Schäffler. Vor allem, da die Commerzbank das Volumen eines Kredits an die Wirecard AG, laut Medienberichten, am Tag des Telefonats um knapp ein Drittel kürzte. So verlor die Commerzbank durch die Insolvenz „nur“ 192 Millionen Euro. Schäffler fordert nun, dass Kukies dem Parlament vollumfänglich die Inhalte des Gesprächs erläutert.Die Antwort der Bundesregierung können Sie hier einsehen: https://bit.ly/31frUim