Wirecard: Kritik ist groß!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Neue Woche, alter Spitzenreiter: Auch gestern war Wirecard in Stuttgart sowohl die meistgehandelte Aktie als auch der unangefochtene Umsatzspitzenreiter. Nach dem für viele Anleger enttäuschenden KPMG-Bericht der letzten Woche zeigen sich inzwischen sowohl Fondsmanager als auch Analysten wenig überzeugt. Beide kritisieren gleichermaßen die von KPMG angesprochenen Unklarheiten sowie den wenig professionellen Eindruck, den Wirecard im Bericht hinterlasse. EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.