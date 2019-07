Wirecard: Keine Signale?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Um den Wirecard Kurs (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist es seit Anfang Juni deutlich ruhiger geworden. Nach den zuvor teils heftigen Kursausschlägen bewegt sich die Notierung jetzt schon seit mehreren Handelswochen in einer Seitwärtsrange zwischen 140 und 156 Euro. Auf der Unterseite wirkt zudem die 200-Tage Linie (blau im Chart) unterstützend. Wir bleiben hier bis auf weiteres an der Seitenlinie und warten auf ein Ausbruchssignal. Am heutigen Montag Vormittag notiert Wirecard aktuell bei 147,50 Euro.



Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.