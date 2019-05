Wirecard: Kaufpanik!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was ist denn hier los? Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zündete in den letzten Handelstagen aber mal so richtig den Turbo! An der gestrigen Börsensitzung kletterte die Notierung dann fulminant sogar über die vielbeachtete 200-Tage Linie (blau) im Chart und bestätigte damit den anhaltenden Aufwärtstrend erneut. Auch am heutigen Mittwoch kennt der Kurs kein Halten: Die Aktie startete bereits mit einer Lücke nach oben bei 154,20 Euro in den Handel und hält sich aktuell auf diesem Niveau. Derzeit stehen hier alle Börsenampeln auf grün! Offene Positionen würden wir unter dem letzten Tief mit einem StopLoss absichern.



Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.