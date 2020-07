Wirecard-Kartenhaus zerfällt!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das Wirecard-Kartenhaus fällt weiter zusammen, die Aktie sackte gestern als meistgehandelter Wert in Stuttgart 8,9% ab. So hat die BaFin inzwischen gegen Ex-CEO Braun Anzeige wegen des Verdachts auf Insiderhandel erstattet. Braun soll einen Tag vor Bekanntwerden der Insolvenz Wirecard-Aktien im Wert von 6,6 Millionen Euro verkauft haben. Zudem wurde bekannt, dass Wirecard offenbar auch hunderte Partnerschaften mit renommierten Firmen wie SAP verkündete, die jedoch nie existierten. Damit sollte der Börsenwert weiter gesteigert werden. EUWAX

