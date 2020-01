Wirecard: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler Wirecard (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) konnte im neuen Jahr bereits deutliche Zugewinne verzeichnen! Ausgehend von 108 Euro geht es bis heute in der Spitze bis auf 134,25 Euro nach oben. Exakt an dieser Stelle verläuft auch die vielbeachtete 200-Tage Linie (siehe Chart), welche als Widerstand fungiert. Gelingt es der Aktie diese im ersten Anlauf bereits zu knacken, wäre sofort neues Potential auf der Oberseite frei. Aufgrund der kräftigen Zugewinne in den beiden vergangenen Handelswochen muss vorerst jedoch mit einer kleinen Verschnaufpause / Konsolidierungsphase gerechnet werden. Aktuell notiert Wirecard bei 134,05 Euro. Achten Sie auf die blaue Linie!



Wirecard Tageschart

