Wirecard: Jenseits aller Maßstäbe

Die Aktie von Wirecard kennt nur noch eine Richtung – nach oben.Klassische Bewertungsmaßstäbe haben ausgedient, die Branche ist imMoment einfach en vogue. Doch wie lange kann das so weitergehen? Was istin den letzten zweieinhalb Monaten bei Wirecard so bahnbrechendespassiert, dass die zuvor schon gut gelaufene Aktie noch einmal um rundzwei Drittel zulegen konnte? Die Antwort fällt schwer.Natürlich waren die Zahlen für das erste Quartal sehr gut, dasUnternehmen konnte so die noch einmal gestiegene Geschäftsdynamikuntermauern. Und auch die bereits frühzeitig angehobene EBITDA-Prognosefür das Gesamtjahr spricht für eine hohe Zuversicht. Auch konnte eineaussichtsreiche Kooperation unter Dach und Fach gebracht werden. Nur hatsich der Börsenwert von Wirecard im Zuge dessen auch um 7,6 Mrd. Euroerhöht, das will erst einmal verdient werden.Das Konsens-KGV liegt nun immerhin schon bei 48. Die Analysten spielentrotzdem mit und erhöhen parallel zum Kursanstieg ihr Kursziel immerweiter. Argumente finden sich immer, zuletzt war das erfolgreiche IPOdes Payment-Spezialisten Adyen ein guter Anlass für positive Statements,denn verglichen mit dem turmhoch bewerteten Börsenneuling sieht Wirecardschon wieder wie ein Schnäppchen aus.Wir hatten hingegen schon Ende Mai auf eine Korrektur bei Wirecardgesetzt – und damit falsch gelegen. Die Aktie bewegt sich aber nun schonseit fast zwei Monaten im überkauften Bereich, zuletzt sogar mit nochsteigender Tendenz. Eine kalte Dusche ist irgendwann überfällig.Allerdings gilt auch: The trend is your friend, und der ist steil nachoben gerichtet. Trotzdem ist uns der Wert für ein Aufspringen auf diesenTrend zu heiß, erst eine deutliche Konsolidierung würde aus unsererSicht neue Chancen auf der Longseite bieten.