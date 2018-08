Wirecard: Ist die Rally jetzt zu heiß gelaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In den vergangenen Wochen kannte die Aktie des ZahlungsdienstleistersWirecard nur eine Richtung: Nach oben. Was auch durchaus gerechtfertigtwar. Denn das Unternehmen liefert faktisch am laufenden Band positiveMeldungen zum Geschäftsverlauf. Und auch von Analysten ist Gutes zuhören. Bei kaum einem anderen Unternehmen am deutschen Markt scheinenderzeit geschäftliche Erfolgsmeldungen und positive Analystenkommentarederart Hand in Hand zu gehen wie bei Wirecard.Auf der operativen Seite konnte das Unternehmen gerade melden, dass manden Heizungs-Spezialisten Viessmann als weiteren Kunden gewinnen konnte.Wirecard soll zukünftig weltweit die alternativen Zahlungsmethoden aufViessmanns E-Commerce-Portal abwickeln. Das betrifft unter anderemZahlungsarten wie Kreditkarten oder Sofortüberweisung. Das interessantean diesem neuen Vertrag: Je mehr auch klassische Industrieunternehmenund Dienstleister den Weg zum E-Commerce finden, umso mehr scheintWirecard auch hier seinen Kundenmix erweitern zu können. Für diezukünftigen Wachstumserwartungen lässt dies einiges erwarten. Ein Grundauch, warum sich weitere Analysten mit zum Teil starken Prognosen Gehörverschaffen. Gerade hat die britische HSBC für Aufsehen gesorgt.Denn der zuständige Analyst hat seine Gewinnerwartungen hoch geschraubt.Begründet wird dies mit einer positiven Tendenz bei den Gebühren, dieWirecard für jede abgeschlossene Transaktion erhält. So wurde auch dasbisherige Kursziel von 235 Euro bestätigt. Damit ist die HSBC momentannoch die optimistische Bank. Allerdings haben bisher nur wenigeAnalysten auf die bereits vorgelegten Quartalszahlen reagiert. Dennochsollten Anleger bei Wirecard kritisch bleiben. Denn nicht nur dieGewinnbewertung mit einem diesjährigen geschätzten KGV von derzeit rund58 ist inzwischen mehr als ambitioniert. Hinzu kommt, dass die Aktie austechnischer Sicht seit Mitte Juli im überkauften Bereich läuft. Darauskönnten sich kurzfristig einige Gewinnmitnahmen ergeben. Allerdingsscheint der Wert nach wie vor durch seine gleitenden Durchschnitte,insbesondere durch die 50-Tage-Linie bei derzeit 150 Euro, nach untenrelativ gut abgesichert zu sein.