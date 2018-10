Wirecard, Infineon, SAP – Nervosität bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Volatilität bleibt hoch, besonders in den USA sind die Akteure am Markt sehr nervös. Am Abend testet der DAX erneut die Marke von 11.500 Punkten. Besonders SAP fällt beim DAX ins Gewicht, aber auch Wirecard mit Minus vier Prozent und Infineon mit sechs Prozent Abschlag sind schwach. HeidelCement fällt gar um zehn Prozent.

Die DZ Bank hat SAP nach Quartalszahlen auf “Kaufen” mit einem fairen Wert von 125 Euro belassen. Das Cloud-Geschäft habe stark abgeschnitten, und das auch im Branchenvergleich, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft mit Software-Lizenzen habe dagegen enttäuscht.

Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Kurzfristig würden durch das starke Cloud-Wachstum die Margen des Software-Anbieters verwässert, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig verschaffe sich SAP damit aber wiederkehrendes Wachstumspotenzial beim Umsatz.