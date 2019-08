Wirecard: Hop oder top?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Den Zeitpunkt hätte Wirecard wohl nicht schlechter treffen können.Mitten in den aktuellen Börsenturbulenzen wird das Unternehmen amMittwoch seine Halbjahresbilanz präsentieren. Und muss dabei sehr hoheErwartungen erfüllen. Kein Wunder, konnte Wirecard doch in denvergangenen Wochen und Monaten immer wieder spannende undperspektivreiche Kooperationen und Aufträge melden.Ganz aktuell wurde gemeldet, dass man zukünftig mit demOnline-Reiseportal lastminute.com kooperiert. Außerdem wird Wirecard denVersicherungskonzern Allianz dabei unterstützen, eine eigene App für dasmobile Bezahlen auf den Markt zu bringen. Damit wäre alles andere alsein erneut starkes Wachstum im zweiten Quartal eine herbe Enttäuschung.Darüber hinaus setzen viele Analysten und Anleger auch schon darauf,dass Wirecard erneut seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr anhebenwird. Für die Aktie scheint der Termin damit auf „Alles oder nichts“hinauszulaufen.So konnte sich der Wert trotz der allgemeinen Marktturbulenzen in denvergangenen Wochen eher in einer recht stabilen Seitwärtsbewegunghalten, was wohl hauptsächlich auf die Zurückhaltung der Anleger vor denZahlen zurückzuführen sein dürfte. Wenn diese draußen sind, wird es sehrwahrscheinlich eine Entscheidung geben, ob Wirecard nun auch korrigiertoder, worauf wir eher setzen würden, wieder nach oben ausbrechen kann.