Wirecard vor Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard war eine der Aktien, die in den letzten Jahren von Spekulanten massiv angegriffen wurde. Am Ende war jede Attacke eher eine Kaufgelegenheit, vor allem bei Wirecard. Die jüngsten Resultate waren top, in der Relativen Stärke taucht man sicher bald ganz vorn auf. Doch ehe wir uns die Liste ansehen, schauen wir auf die Aktie. Das Analysehaus Kepler hat das Kursziel für Wirecard von 68 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf “kaufen” belassen – noch einmal fast 40 Prozent Potenzial. Analyst Sebastien Sztabowicz sieht auch nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Monate noch großes Potenzial für die Aktie – das man mit dem Turbo CV0G60 ausschöpfen könnte. Trendfolger bleiben dabei. Die Vorwürfe gegen den Zahlungsabwickler erwiesen sich zunehmend als haltlos und die Attacken der Leerverkäufer dürfte nachlassen, schrieb er in einer Studie. Er lobte die “fantastische Wachstumsstory” und sieht die Marge bis 2020 in Richtung 31 Prozent tendieren.

“Euro-Abwertungswelle könnte DAX-Rebound auslösen” lautet die Überschrift von Franz-Georg zu den Charts des Tages. Beachten Sie dazu unsere Produkte die wir empfehlen Inliner auf Euro/US-Dollar – im Risiko aufsteigend: DM2CS5 , DM2CR4 , DM2CQL Wer klassische Knock-Outs bevorzugt, greift zur PR5EP6.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 04.07.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.