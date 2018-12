Wirecard: Hier ist Beton angerührt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) kommt einfach nicht mehr auf die Beine! Seit Anfang/Mitte Oktober geht es hier schon kurstechnisch bergab. Der Aktie gelingt es einfach nicht, die massive mittelfristige Abwärtstrendgerade (rot im Chart eingezeichnet) nach oben zu durchbrechen. Zu Beginn dieser Handelswoche scheiterte nun schon zum fünften Mal (!) ein Breakversuch, somit zeigt die Tendenz nun zwangsläufig wieder nach unten. Am heutigen Donnerstag gibt die Notierung zusammen mit dem Gesamtmarkt kräftig nach und steht zur Mittagsstunde bei 129,60 Euro. Damit rückt bereits wieder das Jahrestief in Reichweite!



Wirecard Tageschart

