Wirecard – Hammerkursziel aus dem Hause…

…Goldman Sachs, woher auch sonst? Die Goldmänner rufen für Wirecard, auf die wir Ihnen als Handwerkszeugals Turbo auf der long-seite undauf der Short-Seite empfehlen, 187 Euro maximales Ziel aus. Wir glauben eher, dass in einer Konsolidierung am Markt über den Sommer die 130 oder tiefer ins Visier kommt. Langfristige Investoren können immerhin mit Discountern wiedie Vola nutzen. Doch schauen wir auf die Analyse von Goldman: Die US-Investmentbank hat die Aktien von Wirecard auf der “Conviction Buy List” mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Die Papiere des Spezialisten für Bezahlsysteme würden trotz stärkerem Wachstums nur wie die Wettbewerber bewertet, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie. Das Unternehmen wäre zudem ein potenzielles Übernahmeziel bei einer Marktkonsolidierung, wobei in diesem Fall ein Kursziel von 187 Euro gerechtfertigt wäre.

