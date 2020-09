Wirecard: Hält diese wichtige Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Vorbei ist die Zuversicht der Anleger, welche die Wirecard-Aktie an den ersten drei Septembertagen auf ein Hoch bei 1,50 Euro steigen ließ. Schon am Tag des Hochs setzten starke Gewinnmitnahmen ein. Sie haben den Kurs zunächst bis in den Bereich der Marke von 1,10 Euro zurückfallen lassen.

Hier stützte der EMA50 auf Stundenbasis. Er wurde in der Zwischenzeit aufgegeben und bildet seitdem eine Art Deckel für den Wirecard-Kurs, der unterhalb des gleitenden Durchschnitts in eine leichte Abwärtsbewegung übergegangen ist. Das Tief dieser Bewegung wurde am 9. September bei 0,861 Euro ausgebildet. Ihm nähert sich der Kurs heute weiter an.

In den nächsten Stunden bzw. Tagen dürfte daher die Frage beantwortet werden, ob diese Unterstützung behauptet werden kann. Gelingt dies, könnte der Kurs anschließend wieder bis an den EMA50 auf Stundenbasis bei 0,919 Euro ansteigen. Wird dieser Widerstand erfolgreich überwunden, stellen das Hoch vom 11. September bei 0,992 Euro und die 1,00-Euro-Marke die nächste Hürde für die Bullen dar.

Scheitert die Wirecard-Aktie jedoch daran, den Support bei 0,861 Euro zu behaupten, stellt die obere Kante der Kurslücke vom 2. September zwischen 0,749 und 0,795 Euro das nächste Ziel der Bären dar. Bei anhaltendem Verkaufsdruck muss auch mit einem Schluss des Gaps und einem Rückfall des Kurses auf die Unterstützung bei 0,591 Euro gerechnet werden.





