Wirecard: Große Korrektur gestartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard musste nach der dynamischen Rally der letztenWochen gestern einen ersten kräftigen Dämpfer hinnehmen und könnte damiteine längere Korrektur gestartet haben. Sind die Zukunftsperspektivenjetzt vollständig eingepreist? Die finalen Zahlen von Wirecard für daserste Quartal haben keine Wünsche offengelassen. Dank eines operativenSchubs (auch ermöglicht durch anorganisches Wachstum) mit einerSteigerung des abgewickelten Transaktionsvolumens um 55,7 Prozent auf26,7 Mrd. Euro konnte das Unternehmen die Erlöse um 52,9 Prozent auf420,4 Mio. Euro erhöhen.Der Anstieg beim EBITDA (+38,2 Prozent) blieb zwar unterproportional,aber dennoch sehr beachtlich, so dass der Gewinn unter dem Strich um46,1 Prozent auf 70,8 Mio. Euro ausgeweitet werden konnte. Auf diesestarken Zuwächse haben die Analysten unterschiedlich reagiert. EtlicheResearchabteilungen nutzten die Steilvorlage für eine deutliche Anhebungdes Kursziels, das die Aktie in vielen Fällen mit der jüngsten Rallyübertroffen hatte. UBS hält nun 141 Euro für angemessen (zuvor: 118Euro), Barclays 145 Euro (125 Euro) und Berenberg 133 Euro (121 Euro).Der generelle Tenor ist dabei, dass die hohe Gewinndynamik für weiteresPotenzial sorgt. Aber das sehen nicht mehr alle so. Zwar haben auch dieDZ Bank (von 114,50 auf 124 Euro) und die Deutsche Bank (von 100 auf 115Euro) Schätzungen und Kursziel angehoben, im Verhältnis zur aktuellenNotierung sehen beide aber kein Potenzial mehr. Knackpunkt ist dieBewertung, die mit einem momentanen Konsens-KGV für 2018 von rund 45ausgesprochen hoch ausfällt. Damit scheint ein Ertragswachstum auf demderzeitigen Niveau eingepreist. Wirecard muss ein hohes Tempo mindestenszwei Jahre durchhalten, um wieder in üblichere Bewertungsmultiplesvorzustoßen.Für 2019 rechnen die Analysten im Moment im Durchschnitt mit einerSteigerung der EpS um rund 33 Prozent, damit würde das KGV auf rund 34absinken. Mit diesen Werten scheint die Aktie nun tatsächlich reif füreine größere Korrektur, zumal der Titel zuletzt technisch starküberkauft war und die 200-Tage-Linie erst bei rund 90 Euro verläuft. Wirgehen aber eher nicht davon aus, dass Wirecard dieses Korrekturpotenzialvoll ausschöpft und würden auf einen Rücksetzer bis zum Ausbruchniveaubei 110 Euro spekulieren.