Wirecard: Folgt jetzt der Durchmarsch?

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat in den vergangenen Wochen vielgetan, um aus seiner Kurs-Talsohle herauszukommen und das Vertrauen derAnleger zurückzugewinnen. Mit den nun präsentierten Fakten und Prognosenkönnte die Erholung an der Börse noch dynamischer werden. Wirecardsetzte den Markt zuletzt unter ein Dauerfeuer positiver Meldungen.Zuerst der auch an dieser Stelle bereits berichtete Deal mit demjapanischen Technologie-Giganten Softbank, der nicht nur einefinanzielle Beteiligung der Japaner beinhaltet, sondern auch zukünftigegemeinsame Projekte. Dann konnte der verspätet abgelieferteJahresbericht 2018 im Großen und Ganzen Anleger wie Analystenüberzeugen. Nun also die nächsten zwei Highlights.Denn Wirecard legte am gestrigen Mittwoch einerseits einen Bericht zumersten Quartal vor, der sich sehen lassen konnte. So erreichte dasUnternehmen im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um fast 35 % auf566,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich sogar um knapp41 % auf 158 Millionen Euro. Beide Werte lagen über denMarkterwartungen. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt wurde deutlich: EinGroßteil des Wachstums wurde auf organischer Basis, also ohne Zukäufe,erreicht. Doch damit nicht genug.Denn das Unternehmen nutzte die Gelegenheit und erhöhte gleichfalls diePrognose für das Gesamtjahr. Das war die größere Überraschung amMittwoch. Zwar kannte man Ähnliches von Wirecard auch schon aus denletzten Quartalen. Nach den Turbulenzen im Zuge der massiven Vorwürfedurch die britische Finanzzeitung „Financial Times“ hatten aber vieleMarktteilnehmer damit gerechnet, dass sich Wirecard diesmal eher bedeckthält, bis endgültig wieder Ruhe eingekehrt ist. Dass man nun doch diePrognose erhöht hat, dürfte auch daran liegen, dass man ein starkesSignal in den Markt senden wollte.Denn viele Investoren hatten befürchtet, dass die Vorwürfe vonBilanzmanipulationen potenzielle Kunden abschrecken könnten. Dochangesichts der Zahlen war dies offenbar nicht der Fall, im Gegenteil. Inden letzten Wochen hatte Wirecard immer mal wieder Meldungen über neueProjekte abgesetzt. Für das Gesamtjahr rechnet Vorstandschef MarkusBraun nun mit einem EBITDA in Höhe von 760 bis 810 Millionen Euro. Diebisherige Prognosespanne lautete auf 740 bis 800 Millionen Euro. ImDurchschnitt erwarteten die Analysten bislang 764 Millionen Euro.Damit wird es nun auch in der Aktie richtig spannend. Denn die jüngstenKurszuwächse haben den Wert inzwischen an den oberen Rand einerWiderstandszone zwischen rund 128 und 142 Euro geführt. Ein Ausbruchnach oben könnte hier weitere Kräfte mobilisieren, wodurch die Aktie alserstes ihr Januar-Hoch bei 167 Euro in Angriff nehmen könnte. Natürlichbleiben zwei Fragen im Raum stehen: Was machen die Shortseller und wagtdie Financial Times eine weitere „Enthüllungsstory“? Diese beiden Fragenbleiben wohl ein Risiko. Aktuell scheinen allerdings die Anleger ihrenFrieden mit Wirecard gemacht zu haben und den Wachstumsversprechungen zutrauen. Wir schließen uns da an und bestätigen unseren Rat, investiertzu bleiben.