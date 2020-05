Wirecard: Finger weg!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) musste in der letzten Handelswoche dramatische Verluste verzeichnen! Notierte die Aktie am 23.04. noch bei über 140 Euro, wurden am vergangenen Mittwoch pro Anteilsschein im Tief nur noch 84,08 Euro ausgerufen. Auch am heutigen Montag zeigt sich die Aktie kurz nach der Eröffnung schwach bei aktuell 86,68 Euro. Im Bereich der alten Tiefs um die 80 Euro Marke könnte das Wertpapier nun den Versuch starten, einen tragbaren Boden auszubilden. Für Neuengagements sehen wir hier aber noch kein vernünftiges Chance/Risiko Verhältnis und warten deshalb auf klare charttechnische Einstiegssignale.

Wirecard Tageschart

