Wirecard: Findet sich hier ein Boden? Chartcheck

Das Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Aschheim (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hatte, wie bereits von uns berichtet, in der vergangenen Börsenwoche mit teils dramatischen Verlusten zu kämpfen. Diese Abwärtsspirale scheint vorerst gestoppt, im Bereich um die 85 Euro Marke könnte sich nun ein ähnlicher Boden ausbilden, wie wir diesen schon Mitte März (siehe Chart) gesehen haben. Noch gilt es aber abzuwarten - erst bei Kursen über 90 Euro würde sich die charttechnische Situation deutlicher aufhellen.

Wirecard Tageschart

