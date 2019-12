Wirecard – FT meldet sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Zum Start in die Börsenwoche meldet sich die FT mit einem frischen Artikel zu Wirecard. Die Aktie fällt in der ersten Reaktion auf 110 Euro. Im Kern geht es wieder um Bilanzierungsvorwürfe. Wirecard soll die ausgewiesenen Kapitalreserven aufgehübscht haben. Wir bleiben in unserem Exklusivbereich an der Aktie dran. Kurzfristig long gehen Sie mit dem Turbo-Bullvon Goldman Sachs.