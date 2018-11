Wirecard-Express-Zertifikat mit 7,5%-Chance und 40% Schutz

Die Aktie des Anbieters von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard (ISIN: DE0007472060) konnte innerhalb des kurzen Zeitraumes von Anfang April 2018 bis Mitte September 2018 ihren Aktienkurs verdoppeln. Nach der Aufnahme in den DAX-Index geriet der Aktienkurs im Zuge der allgemeinen Schwäche der Technologieaktien deutlich unter Druck.

Die Mehrzahl der Analysten, wie beispielsweise jene von Goldman Sachs, die die Wirecard-Aktie wegen des beschleunigten organischen Wachstums mit einem Kursziel von 250 Euro zum Kauf empfehlen, ist für die zukünftige Geschäftsentwicklung von Wirecard positiv gestimmt. Anleger, die unter der Voraussetzung eines halbwegs stabilen Kursverlaufs der Aktie positive Rendite erwirtschaften möchten, könnten eine Investition in in Express-Produkte, wie sie derzeit von der HVB zur Zeichnung angeboten werden, in Erwägung ziehen.

HVB-Express Plus-Zertifikat: Der am 19.11.18 festgestellte Schlusskurs der Wirecard-Aktie wird als Basispreis und als Rückzahlungslevel nach dem ersten Laufzeitjahr für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Basispreises wird die Ertrags-Barriere liegen. Notiert die Wirecard-Aktie an einem der im Jahresabstand angesiedelten Bewertungstage, erstmals am 14.11.19, auf oder oberhalb der jährlich jeweils um 10 Prozent sinkenden Rückzahlungslevels, so wird das Zertifikat mit seinem Nennwert von 1.000 Euro und einer Zinszahlung von 7,50 Prozent zurückbezahlt. Mit jedem Laufzeitjahr erhöht sich der in Aussicht stehende Rückzahlungsbetrag um 7,50 Prozent. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (14.11.23), dann wird die Rückzahlung mit dem Höchstbetrag von 137,50 Prozent des Nennwertes erfolgen – sofern die Wirecard-Aktie an diesem Tag oberhalb der Ertrags-Barriere notiert. Andernfalls wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 19.11.18 errechneten Anzahl von Wirecard-Aktien getilgt. Das Zertifikat, ISIN: DE000HVB2Y60, kann noch bis 16.11.18 mit 1.000 Euro plus 1,25 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

HVB-Express Aktienanleihe mit Barriere: Bei dieser Anleihe wird der Schlusskurs der Aktie vom 12.11.18 als Basispreis und vorzeitiges Rückzahlungslevel festgeschrieben. Bei 60 Prozent des Basispreises wird die Barriere liegen. Unabhängig von der Kursentwicklung der Wirecard-Aktie erhalten Anleger nach jedem Laufzeitjahr einen Zinskupon in Höhe von 5,45 Prozent pro Jahr gutgeschrieben – sofern die Anleihe nicht vorzeitig zurückbezahlt wird. Die vorzeitige Rückzahlung wird erfolgen, wenn die Wirecard-Aktie an einem der jährlichen Bewertungstage auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels notiert. Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag (14.11.22), so wird sie mit 1.000 Euro zurückbezahlt, wenn die Aktie dann oberhalb der Barriere notiert. Andernfalls wird die Anleihe – genau wie das Express-Zertifikat – mittels Aktienlieferung getilgt. Die Anleihe, ISIN: DE000HVB2XX3, maximale Laufzeit bis 21.11.22, kann noch bis 9.11.18 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesen beiden Express-Produkten können Anleger in den nächsten Jahren auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Wirecard-Aktie zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Anlageprodukten auf Wireecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek