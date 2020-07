Wirecard: Es gibt Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Meistgehandelte Aktie war am Mittwoch in Stuttgart mit einem Minus von rund 10% Wirecard. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters haben sich bis dato mehr als 100 Investoren gemeldet, die Interesse am Kerngeschäft sowie den unabhängigen Geschäftsbereichen signalisierten. So erwägt wohl auch die Deutsche Bank Zukäufe von Teilen Wirecards. Allerdings müssten die neuen Bereiche beispielsweise im technologischen Bereich besser sein als das bestehende Angebot. EUWAX

