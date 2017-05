Wirecard: Es geht immer höher!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) bereitet seinen Anlegern in den letzten Handelsmonaten viel Grund zur Freude! Ausgehend vom Zwischentief vom 22.02.17 bei 42,70 Euro konnte die Aktie bis zum heutigen Handelstag auf 56,03 Euro zulegen. Das macht ein sattes Plus von rund 32 Prozent innerhalb von nur 10 Wochen! Charttechnisch lässt sich eine Aufwärtstrendgerade einzeichnen, an der sich die Notierung immer weiter nach oben hangelt. Wir würden den StopLoss für offene Trades deshalb knapp unter dieser Trendgeraden platzieren und so aufgelaufene Gewinne absichern.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.