Wirecard: Erste Hürde genommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei Wirecard (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zeichnen sich charttechnisch erste Tendenzen einer Bodenbildung ab! In den letzten beiden Handelstagen gelang es der Aktie, den seit Anfang Oktober gültigen Abwärtstend (rote Linie) nach oben zu durchbrechen. Indes, Entwarnung kann noch nicht gegeben werden, da auf der Oberseite noch wichtige Widerstände geknackt werden müssen. Im ersten Step sollte das letzte Hoch vom 04.12.18 bei 142,60 überwunden werden. Darüber wartet mit der 200-Tage Linie (blau) und der 35-Tage Linie (violett) bei 145 Euro ein Kreuzwiderstand. Erst bei Break dieser Marken hellt sich die Situation deutlich auf und die Börsenampel schaltet wieder auf grün!

Wirecard Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.