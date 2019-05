Wirecard – Ergebnis und Fahrplan für Mittwoch

Erhöhung der Prognose bei Wirecard, Kurs vorbörslich auf 136,50 Euro. Wie sieht der Fahrplan nun aus? Nun, wir kommen als Antizykliker unserem 12. Trade auf Wirecard sehr nahe und diesen werden wir Ihnen an diesem Mittwoch präsentieren – Hier geht es dorthin. Testen Sie uns - jederzeit kündbar - sobald es soweit ist. Denn gewöhnlich verhalten sich Aktien an einem solchen Tag anders als erwartet. Danach gibt es eine zweite Welle mit den Analysten und dann..aber sehen Sie selbst bei uns im Video. Dazu gibt es dort eine Zusammenfassung unseres Vortrags gestern Abend in Frankfurt. Denn welch ein Traum – VIX und VDAX-New sind für unsere Leser ein Lernbeispiel wie wir uns es nicht schöner malen könnten. Noch am Sonntag hatten wir Puts vorgestellt im Bezahlbereich, ausführlich auf die einmalige Lage hingewiesen für Shorties. Und dann zieht der DAX so schön nach unten ab Montag früh. Reichlich Stoff für unseren Börsenbrief heute. Bis später also, spätestens um 9.45h ist das Video bei Ihnen. Übrigens – laut Auswertungen war Wirecard im April nach dem DAX der meist gehandelte Basiswert in Deutschland bei Hebelpapieren. Wer aktuell schonmal frisches Handwerkszeug bereit legen will – auf der Long-Seite fahren Sie mit der MC1ECS von Morgan Stanley sehr gut – ein Cent Spread und kostenfrei bei Flatex zu tragen. Auf der Short-Seite ist die DC4GB1 der Dt. Bank das richtige.

Aber Achtung – das sind mal Papiere für richtig harte Trader. Hebel 9 bei Wirecard ist sehr offensiv und Chancen- sowie risikoreich. DC1XM0 mit Hebel 5 short und SR0RTG ist das mit Hebel 5 moderatere auf der Long-Seite. Auf der Short-Seite hat die Deutsche Bank mit einem Cent Spread das engste Angebot sozusagen.