Wirecard: Erfolgreicher Test?

In den letzten Handelstagen musste der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) deutliche Abgaben verzeichnen. Ausgehend vom Hoch bei 199 Euro verlor die Aktie bis zum heutigen Vormittag intraday bis auf 177,80 Euro, drehte danach aber fast genau an der roten Aufwärtstrendgeraden (siehe Chart) nach oben ab und kann sich aktuell zur Mittagsstunde wieder bis auf 186,50 Euro stabilisieren. Diese Bewegung kann als Test der Trendgeraden gewertet werden, sollte die Notierung nun wieder in höhere Gefilde ziehen. Stops für offene Longpositionen würden wir weiterhin knapp unter der markanten Aufwärtslinie platzieren und schrittweise nach oben anpassen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.