Wirecard – Entscheidung am Donnerstag

Teile der Wirecard-Story spielen in Indien – vielleicht möchte die dortige Filmindustrie den Aktienkrimi auf die Leinwand bringen? Am Mittwoch war es wieder soweit. Wirecard startete nach der Bekanntgabe eines möglichen Softbank-Deals durch. Wir waren von 115 – mit erneuter Empfehlung bei 130 – dabei und hatten aus dem Bauch heraus empfohlen bei 141-142 die Gewinne mitzunehmen. Dann kann die FT mit neuen Vorwürfen und das alte Spiel ging von vorne los. Die FT hat ihre früheren Vorwürfe konkretisiert. Rund die hälfte der Umsätze und ein Großteil der Gewinne käme von nur drei dubiosen Partnerfirmen. Eine große Analyse haben wir für Sie im Exklusivbereich gefunden. Unser Handwerkszeug bleibt weiterhinund– Turbo Bulls Hebel 6 und 10. Für BärenoderDerzeit scheint auf der Bilanz-PK am Donnerstag vieles möglich. Sollte EY die Vorwürfe entkräften, könnte die Aktie erneut durchstarten.