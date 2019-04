Wirecard: Endlich der Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Am ersten Handelstag nach Ostern stand die Aktie desZahlungsdienstleisters Wirecard unter besonderer Beobachtung. Denn vordem langen Oster-Wochenende hatte die Finanzaufsicht BaFin daszweimonatige Leerverkaufs-Verbot für die Aktie aufgehoben. Entsprechendgespannt waren die Marktteilnehmer, ob nun gleich wieder die Shortsellerangreifen würden. Zumindest anfänglich sah es fast danach aus.Denn die Wirecard-Aktie ging am gestrigen Vormittag erst einmal kräftigin die Knie. Um mehr als 8 % betrug das größte Minus des Handelstages,was schon die Sorgen nährte, dass hier tatsächlich wieder größereLeerverkäufe stattfinden. Umso überraschender war es dann, dass im Laufedes Handelstages das Minus immer geringer wurde und die Aktie letztlichdann sogar mit einem ordentlichen Plus von rund 2,8 % als zweitbesterWert im DAX aus dem Handel ging.Das alles könnte auf den ersten Blick erst einmal nur eine Randnotizsein. Wenn nicht nach dem offiziellen Börsenschluss eine Nachrichthereinplatzte, die das Potenzial für eine Rally hat. Denn dieNachrichtenagentur Bloomberg meldete, dass der japanischeTechnologiekonzern Softbank, der bekanntlich auch sehr groß im Geschäftmit Technologieinvestitionen ist, über einen Einstieg bei Wirecardnachdenken soll.Die Rede ist von rund 5 % als Anfang. Ob das stimmt, bleibt ungewiss.Denn Softbank-Vertreter sollen erst einmal jeden Kommentar abgelehnthaben. Dennoch würde es uns nicht wundern. Denn bislang hat Wirecardeinerseits eine sehr hohe Wachstumsdynamik präsentieren können,andererseits durch die bekannten Vorwürfe gut die Hälfte seinerMarktkapitalisierung verloren. Für langfristig orientierte Investoren inneue Technologien geradezu ein Schnäppchen, wenn sich alle Vorwürfe mehroder weniger in Luft auflösen würden.Dass ausgerechnet jetzt solch ein Einstieg des TechnologiegigantenSoftbank kolportiert wird, würde natürlich auch zum zweiten Termin indieser Woche passen - der Bilanzvorlage von Wirecard für daszurückliegende Jahr. Dieser Termin war bekanntlich verschoben worden,weil Wirecard die Ergebnisse der Untersuchung zu den vorgeworfenenBilanzunregelmäßigkeiten einarbeiten wollte. Am Donnerstag sollen nundie Zahlen präsentiert werden und am Markt erwartet man natürlicherstens ein starkes Ergebnis und zweitens eine klare Stellungnahme, wienoch letzte Zweifel am Geschäftsgebaren von Wirecard ausgeräumt werdensollen.An dieser Stelle wird es nun spannend. Denn jetzt wird sich zeigenmüssen, wer die besseren Nerven hat, die Long- oder die Short-Seite.Sollte die Spekulation mit Softbank in kurzer Frist verifiziert werdenkönnen, wäre das natürlich eine deutliche Belastung für dieLeerverkaufspositionen und es könnte nicht einmal ausgeschlossen werden,dass es zu einem sogenannten Short Squeeze kommt, wenn also vieleLeerverkäufer auf einmal ihre Positionen räumen und der Kurs nach obenschießt.Vorerst gilt: Aus charttechnischer Sicht liegt der nächste großeWiderstand bei der 100-Tage-Linie bei derzeit rund 125 Euro und dannfolgt die Widerstandszone um 133 Euro. Würde Wirecard diese beidenNiveaus überwinden können, könnte die Rally einen weiteren Schuberhalten. Vorgegriffen werden sollte dem zwar nicht, aber unserebisherige Halten-Empfehlung sehen wir als bestätigt an.