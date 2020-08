Wirecard: Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

die Geschichte von Wirecard ist fast unglaublich. Es sieht so aus, als sei das Problem für die Bundesregierung gleichfalls noch immer nicht ausgestanden. Nun könnte es zu einem Untersuchungsausschuss kommen, da sowohl der Finanzminister wie auch der Wirtschaftsminister in ihren Ressorts Hinweisen der Medien nicht nachgegangen sind. Der Untersuchungsausschuss wird allerdings nichts bringen. Denn die Parlamentarier können praktisch ohne jede juristische Grundlage die Nachforschungen wieder beenden. Meine Vermutung: Es wird sich nichts für Sie oder für andere Investoren ergeben, die von Wirecard geschädigt worden sind.

Wirecard: Das Ende naht – oder?

Im Gegenteil: Die Darstellung der Politik bezieht sich weiterhin auf das Narrativ, Wirecard hätte sozusagen selbst schuld. Der flüchtige Manager / Vorstand Marsalek wird nun auf Fahndungsplakaten gesucht. In Deutschland. Sehen Sie sich in den größeren Städten um. Ich frage Sie: Meinen Sie, der vielgesuchte Ex-Wirtschaftsboss mit offenbar auch seltsamen Kontakten in geheimdienstliche Vorgänge würde sich in deutschen Großstädten aufhalten? Wohl kaum. Dies ist ein Schauspiel.

Nun ist Wirecard auf der anderen Seite auch aus dem Dax geworfen worden – auf Basis eines neuen Dax-Rechts. Insolvente Unternehmen können anders als früher einfach herausgenommen werden. Auf der anderen Seite allerdings wirft gerade dieser Fall – auch die Herausnahme aus dem Dax und dessen Berechnung – Fragen auf.

Denn die Aufsichtsregelungen in Deutschland sind sowohl von der Politik als auch von den Behörden und selbst an den Börsen offenbar zu lax. Die Deutsche Börse AG verlangt von den Unternehmen periodisch je nach Zugehörigkeit zu den einzelnen Indizes unterschiedlich genaue bzw. ausführliche Geschäftsberichte.

Der Skandal allerdings hätte bei einer Prüfung der Geschäftsberichte durch eigene Börsenprüfer wohl auffliegen können. Die Deutsche Börse AG hat jedenfalls auf die vorhergehenden Berichte durch die „FT“ oder das „Handelsblatt“ nicht reagiert – dies hätte schon vor 1,5 Jahren geschehen können. Dass die Deutsche Börse AG hier haftbar gemacht würde, habe ich noch nirgends gelesen.

Weitere Kreise zieht das Unternehmen jedoch auch in Sachen Geldwäsche-Verdacht. Denn die „Financial Intelligence Unit“ (FIU) hat offenbar bis Juni lediglich einen sehr kleinen Teil von Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche gegen Wirecard überhaupt weitergeleitet.

Auch diese Behörde also ist Teil des Spiels. Ist dies nun das endgültige Aus für Wirecard an den deutschen Börsen? An sich müsste die Deutsche Börse AG bzw. andere Indexanbieter reagieren. Mich würde es nicht wundern, wenn Sie Wirecard bald nicht mehr handeln können – Kursziel 0 Euro.

Es bleiben auch andere Fragen: Ist Wirecard einfach von – fast – allen Seiten falsch eingeschätzt worden? Und wie kann dies durch die Hände von Wirtschaftsprüfern, verschiedenen Behörden, von Politikern und auch die Deutsche Börse AG gehen, ohne dass jemand nachhakt? Wie viele solcher Unternehmen gibt es noch in den deutschen Indizes? Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, als Eigentümer / Aktionär sehr genau hinzusehen. Konzentrieren Sie sich auf sehr viel Substanz bei Unternehmen….





