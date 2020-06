Wirecard – EY einfach nur erbärmlich

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Unsere Kollegen von finanz-szene liefern zu Wirecard hervorragende Analysen. Dan McCrum tat es ebenso in den letzten Jahren. Und die Zweifel waren immens. Abseits von Wirecard selbst und Markus Braun wird ein Thema aber viel zu wenig thematisiert: Die absolute Unfähigkeit von EY. Im Grunde kann man nach der Wirecard-Angelegenheit jedes einigermaßen zweifelhafte Testat, das von EY betreut und ausgestellt wird, in die Tonne treten.



Man weiß nicht genau wer für EY geprüft hat und was genau sie getan haben, doch abgesehen von der letzten Prüfung scheinen sie handwerklich wenig talentiert zu sein. Womöglich hat EY die Praktikanten geschickt, womöglich hat EY einfach keine guten Mitarbeiter. Bei Wirecard waren sie jedenfalls nicht zugange. KPMG hat in der Sonderprüfung ganz offensichtlich zumindest die Sache ernst genommen und erhebliche Mängel sofort festgestellt. Wer als Uni-Absolvent ab sofort einen Job sucht, sollte eines erinnern, wenn für ihn der oft ohnehin langweilige Job des Wirtschaftsprüfers infrage kommt: EY ist nicht die erste Adresse und man tummelt sich in einem Umfeld, das den größten Bilanzskandal in der DAX-Geschichte und die Schädigung Tausender Anleger überhaupt erst möglich gemacht hat.