Wirecard: Der Druck wird größer!!

Der Druck auf Wirecard-Chef Braun wird größer: Aus den Reihen der Fondsgesellschaft Deka, die rund 1,7 Prozent an Wirecard hält, wird der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Braun gefordert. Dieser sei hauptverantwortlich für den Vertrauensverlust und die jüngsten Kursverluste. Auch von Seiten der Union Investment kamen in den letzten Tagen Rufe nach einer personellen Erneuerung, die sich jedoch nicht direkt an CEO Braun richteten. Union Investment senkte die Beteiligung an Wirecard Ende April von 4,1 auf rund 3,2 Prozent. EUWAX

