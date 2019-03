Wirecard, Daimler, Adidas – spannende Möglichkeiten

Wieder einmal wird das Thema Brexit die Anleger in Atem halten, auch wenn sich die Märkte inzwischen an das Chaos gewöhnt haben. Doch so ganz allmählich muss eine Entscheidung vorliegen, nach wie vor droht ein ungeregelter Austritt am 29. März. So richtig scheint das Thema auch den DAX nicht mehr zu packen. Nach oben ist der Weg jedoch weiterhin steinig. Wir stellen daher Reverse-Bonus Zertifikate vor. Beim DAX schauen Sie sich gerne den Reverse-Bonus GM82VR an.



Diese Produkte kehren den Bonus-Mechanismus um – man profitiert also von breiten Seitwärtsbewegungen und fallenden Kursen. Mit einer Barriere bis 12.600 Punkte lassen Sie ausreichend Puffer. Eine Alternative ist die WKN GM82VH. Bei Daimler sind Sie mit der WKN GA0KJK dabei. Bei Adidas ist die WKN GM9CXR unser Favorit. Bei Wirecard können Sie clever mit einem Inliner absichern. Die WKN HX873Y hat Barrieren bei 90 und 150 Euro.