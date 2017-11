Wirecard (Daily) - Von Rekord zu Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":























Von Rekord zu Rekord





„The trend ist your friend - until the end when it bends!“ Das zweifelsohne bekannteste

Zitat zur Technischen Analyse bildet die ideale Einleitung für die Analyse der Wirecard-Aktie,

denn die jüngste Kursentwicklung liefert einige Indizien, dass der Trendbruch und

damit das Ende der Aufwärtsbewegung noch nicht gekommen ist. So hat das Papier eine

drohende „Inselumkehr“ zeitnah negiert, wobei sich zuvor die 38-Tages-Linie (akt.

bei 81,66 EUR) als tragfähige Unterstützung erwiesen hat. Jüngst gelang dann mit einem

Aufwärtsgap (85,44 EUR zu 85,55 EUR) sogar der Sprung auf ein neues Allzeithoch oberhalb

der Marke von 86,81 EUR. Gleichzeitig wurde damit eine Wimpelformation nach oben aufgelöst

(siehe Chart). Die beschriebene Entwicklung findet auch im Verlauf des trendfolgenden

MACD ihren Niederschlag, der wieder „long“ positioniert ist, und auch die Relative

Stärke (Levy) sorgt weiter für Rückenwind. Im „uncharted territory“ jenseits des alten

Rekordstandes ergeben sich aus zwei Fibonacci-Projektionen der jüngsten Verschnaufpause

die nächsten Anlaufziele bei 89,60 EUR bzw. 91,33 EUR. Neben dem jüngsten Aufwärtsgap

(für Trader) finden strategische Investoren eine technisch sinnvolle Absicherung in

Form der o. g. Glättungslinie.





















Wirecard (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Norbert Reis, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz