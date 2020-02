Wirecard: Da ist was los!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard Aktie wurde gestern sehr stark von Anlegern an der Börse Stuttgart gehandelt. Von Unternehmensseite gibt es zu Wirecard keine Neuigkeiten, zum heutigen Wochenausklang sollen aber die Eckdaten für das vergangene Jahr veröffentlicht werden. Wirecard war am Donnerstag die mit Abstand volatilste Aktie im DAX. Zum Handelsschluss notierte die Wirecard Aktie bei 144,15 Euro.



Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.