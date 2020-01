Wirecard: Da ist der Ausbruch!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In unserer gestrigen Analyse Wirecard: Jetzt wird es spannend! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Entwicklung der Aktie (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) berichtet. Hier werden anscheinend "keine Gefangenen gemacht", das Wertpapier zeigt sich weiter bärenstark und springt heute deutlich über die 200-Tage Linie (blau), welche bisher als Widerstand fungierte. In der Folge sollten somit zügig neue Zugewinne möglich sein, da aus Sicht der Charttechnik derzeit keine markanten Hindernisse im Weg stehen. Die von uns erwartete "Verschnaufpause" bleibt somit weiterhin aus. Zum heutigen Wochenschluß notiert Wirecard aktuell bei 139,25 Euro. Potentielle Gewinne würden wir jetzt knapp unter den letzten Tiefs im Bereich um 126,50 Euro mit einem StopLoss absichern.



Wirecard Tageschart

Finanztrends Video zu Wirecard



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.