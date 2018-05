Wirecard, DAX und Euro – Spekulieren im Favoritendepot

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Dienstag haben wir einiges an Liquidität im Favoritendepot wie angesagt abgebaut. Im Einzelnen: Den Turbo-Bull DG9J97 auf Euro/USD, den DAX Capped-Bonus DM76WH, den Wirecard-Inliner HX1L02 und den defensiven DAX-Discounter VL1F14. Dazu verweisen wir noch einmal auf unser Timing bei den Puts auf Nasdaq (VA1VCR) und TecDAX. Unsere Korrekturziele für jene Indizes liegen weit unterhalb der aktuellen Niveaus, mindestens 15-20% in den nächsten Monaten bis Mitte 2019.

Unsere ausführliche Positionierung wie gewohnt ab 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde…

DAX: Weitere Verluste würden Aufwärtsimpuls endgültig beenden

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 30.05.2018:

DAX-Tageschart:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

Trading-Ideen Brent