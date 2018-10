Wirecard? Der DAX lässt etwas erahnen…

Sie überlegen Wirecard zu kaufen? Oder Adidas? Oder Nvidia? Der DAX liegt im Kursindex auf dem Level vom Jahr 2007. Einige Aktien aber haben noch derart viel Speck auf den Rippen, dass man nur Finger weg raten kann. Wirecard, Adidas und Nvidia gehören dazu. Im Favoritendepot liegt der Discount-Put auf Wirecard (die Aktie liegt auf ein Jahr noch 100 Prozent vorne, das wird nicht so bleiben), auf Adidas haben wir Ihnen einen Short just empfohlen –. Zu Nvidia wird Egmond sicher am Abend in Euer Egmond etwas sagen, die Aktie ist abzusichern. Ach ja – auf den DAX ist dieein klarer Absicherungskauf. Übrigens – 100 Zähler des DAX-Rutsches am Dienstag gehen auf SAP und Bayer. Alleine auf die beiden…