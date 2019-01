Wirecard mit China-Trumpf

Trier, Rothenburg ob der Tauber oder Schloß Neuschwanstein – chinesische Touristen entdecken Deutschland auch abseits der Großstädte seit einiger Zeit in großer Zahl. Bald verdient Wirecard mit. Denn der Zahlungsdienstleister aus dem DAX hat Ctrip als Partner gewonnen. Das im NASDAQ notierte Unternehmen hat in China 110 Millionen aktive Kunden pro Monat, die auf den verschiedenen Reise-Websites von Ctrip unterwegs sind. Wirecard finden Sie in unserem Trading-Depot mit dem Bull- weiterhin eine Empfehlung.: Unser nächstes Webinar gibt’s am Donnerstag um 18:00 Uhr – Anmeldung hier..