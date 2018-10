Wirecard-Calls mit 96%-Chance bei Kurserholung auf 175€

Der DAX-Neuling Wirecard (ISIN: DE0007472060) war in den vergangenen Wochen massiven Kursschwankungen unterworfen. Nach der Verdoppelung des Aktienkurses innerhalb weniger Monate geriet die Aktie des Anbieters von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr im Zuge der allgemeinen Schwäche der Technologieaktien deutlich unter Druck. Nach der gestrigen Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen und der Bestätigung des Jahreszieles legte der Aktienkurs deutlich zu, konnte die Gewinne aber nicht halten.

Nach den neuesten Analystenkommentaren, in denen die Aktie wegen des beschleunigten organischen Wachstums (Goldman Sachs) mit Kurszielen von bis zu 250 Euro zum Kauf empfohlen wird, legte die Wirecard-Aktie im frühen Handel des 31.10.18 um drei Prozent zu. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 175 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 160 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 160 Euro, Bewertungstag 18.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP9M1B3, wurde beim Aktienkurs von 163,30 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro gehandelt.

Kann sich der Aktienkurs in spätestens einem Monat wieder auf 175 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,70 Euro (+27 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 154,80 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 154,80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ST6PA69, wurde beim Aktienkurs von 163,30 Euro mit 1,01 – 1,03 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen auf 175 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,02 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 154 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 146,675 Euro, KO-Marke bei 154 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GM7UFM4, wurde beim Aktienkurs von 163,30 Euro mit 1,76 – 1,79 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie auf 175 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 2,83 Euro (+58 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek