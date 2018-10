Wirecard-Calls mit 60%-Chance bei Kurserholung auf 188€

Der Aktienkurs des DAX-Neulings Wirecard (ISIN: DE0007472060), rutschte am 8.10.18 mit bis zu 14 Prozent ins Minus. Als Gründe für den Kurseinbruch wurden einerseits Gewinnmitnahmen (immerhin konnte sich der Aktienkurs in den vergangenen 12 Monaten mehr als verdoppeln) und der schneller als erwartetet Zinsanstieg in den USA, der die Attraktivität von Technologieaktien schmälert, genannt. Nach der heute veröffentlichten Nachricht, dass das Unternehmen die Ziele für das laufende Jahr bestätigte und, dass der Konzernumsatz bis zum Jahr 2025 auf 10 Milliarden Euro ansteigen soll, legte der Aktienkurs wieder um 5 Prozent zu.

Wenn sich der Kursanstieg der Wirecard-Aktie in den nächsten Tagen zumindest wieder auf das Niveau von 188 Euro erholt, (dort notierte die Aktie zuletzt am 8.10.18), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 18.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP9M1D9, wurde beim Aktienkurs von 176,65 Euro mit 1,17 – 1,18 Euro gehandelt.

Kann sich der Aktienkurs in spätestens zwei Wochen wieder auf 188 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,67 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 161,85 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 161,85 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HX3L5S6, wurde beim Aktienkurs von 176,65 Euro mit 1,62 – 1,63 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen auf 188 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,61 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 158,5513 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 151,0614 Euro, KO-Marke bei 158,5513 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GM45P73, wurde beim Aktienkurs von 176,65 Euro mit 2,56 – 2,76 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie auf 188 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 3,69 Euro (+34 Prozent) ansteigen. Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek